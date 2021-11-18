В Белоруссии «потеряли» план по реализации союзной программы по рынку связи. Об этом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Он заявил, что на сегодняшний день подписаны оказались все программы интеграции, кроме одной. По его словам, у Минска отсутствует план ее реализации, поскольку он «остался на российской стороне».

Мишустин отметил, что ранее обсуждал этот вопрос с главой Минцифры Максутом Шадаевым. «По нашей информации, отправили. Сегодня выясним тогда», — добавил он.

В ответ Головченко предложил считать все планы реализации союзных программ утвержденными.

4 ноября президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Главы государств утвердили 28 одобренных ранее программ интеграции, а также военную доктрину и концепцию миграционной политики.