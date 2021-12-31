Саашкашвили признался в наличии внебрачной дочери

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили публично признался, что у него есть малолетняя дочь. Об этом пишет «Интерфакс».

Находящийся в тюрьме в Рустави экс-президент написал в соцсетях, что в новогодний вечер его внебрачную дочь покажут в эфире грузинского телеканала.

«Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой — Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь», — сообщил Саакашвили.

Ранее в декабре депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани призвала лишить Саакашвили тюремных привилегий. По словам политика, осужденный оппозиционер после выписки из госпиталя должен находиться за решеткой, а не там, где он пожелает.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. На родине его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. 20 ноября бывший президент прекратил голодовку, которую держал 50 дней, когда власти выполнили его требование о переводе из тюремной больницы в госпиталь.