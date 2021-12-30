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В Грузии призвали лишить Саакашвили тюремных привилегий

Депутат Цилосани: Михаил Саакашвили не должен пользоваться привилегиями в тюрьме

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не должен пользоваться какими-либо привилегиями в тюрьме, которых нет у других заключенных. Об этом заявила депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани, пишет «Sputnik Грузия».

По словам политика, осужденный оппозиционер после выписки из госпиталя должен находиться за решеткой, а не там, где он пожелает. Она напомнила, что экс-президенту неоднократно предоставляли различные послабления после задержания, но в будущем он должен лишиться такой возможности. «Это, наверное, должно закончиться раз и навсегда», — призвала Цилосани.

О переводе Саакашвили из госпиталя обратно в тюрьму 30 декабря сообщила его девушка Елизавета Ясько. Адвокат экс-президента Ника Гвамария утверждал, что политик находится в тяжелом состоянии и не способен самостоятельно передвигаться.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. На родине его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. 20 ноября бывший президент прекратил голодовку, которую держал 50 дней, когда власти выполнили его требование о переводе из тюремной больницы в госпиталь.

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Михаил Кириллов
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