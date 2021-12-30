Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернули из больницы в тюрьму в Рустави. Об этом во время прямого эфира на своей странице в социальной сети Facebook сообщила депутат Верховной Рады Украины и девушка политика Елизавета Ясько.

«В каком он состоянии, никто не знает. Его привезли в тюрьму в Рустави. Никакой больше информации нет», — заявила Ясько.

Ранее она говорила, что Саакашвили находится в критическом состоянии в грузинской больнице. Она уточнила, что у политика наблюдаются неврологические приступы, однако медицинской помощи он не получает.

До этого Ясько сообщала, что у экс-президента Грузии начались проблемы с памятью, а также развиваются заболевания, которые могут привести к наступлению инвалидности.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. 20 ноября бывший президент прекратил голодовку, которую держал 50 дней. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори.