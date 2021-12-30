Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Саакашвили вернули из больницы в тюрьму

Депутат Верховной Рады Ясько: Саакашвили перевезли из больницы в тюрьму в Рустави
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернули из больницы в тюрьму в Рустави. Об этом во время прямого эфира на своей странице в социальной сети Facebook сообщила депутат Верховной Рады Украины и девушка политика Елизавета Ясько.

«В каком он состоянии, никто не знает. Его привезли в тюрьму в Рустави. Никакой больше информации нет», — заявила Ясько.

Ранее она говорила, что Саакашвили находится в критическом состоянии в грузинской больнице. Она уточнила, что у политика наблюдаются неврологические приступы, однако медицинской помощи он не получает.

Материалы по теме:
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Вчера
«Мы все время находим врагов» Глеб Павловский — о том, какие уроки должна вынести Россия и ее соседи из распада СССР
«Мы все время находим врагов»Глеб Павловский — о том, какие уроки должна вынести Россия и ее соседи из распада СССР
00:00

До этого Ясько сообщала, что у экс-президента Грузии начались проблемы с памятью, а также развиваются заболевания, которые могут привести к наступлению инвалидности.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. 20 ноября бывший президент прекратил голодовку, которую держал 50 дней. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме предложили лишать гражданства оппозиционеров
Саакашвили вернули из больницы в тюрьму
Названы возможные сроки проведения МЧМ по хоккею
Капитан заявил о соблюдении сборной России ковидных правил на МЧМ по хоккею
Президент Международной федерации хоккея высказался об отмене МЧМ-2022
Россиян восхитили новогодние утки в центре Москвы
МВД подготовило требования к допустимому оружию для самообороны в России
Британский журналист обвинил Европ в использовании Украины в своих целях
США призвали Россию принять меры для деэскалации на границе с Украиной
Диетолог назвала опасные для здоровья продукты на новогоднем столе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter