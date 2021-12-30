Адвокат Саакашвили рассказал о его состоянии после возвращения в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после выписки из госпиталя и возвращения в камеру находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Нику Гвамарию.

По его словам, охрана тюрьмы привела политика на встречу со своими защитниками под руки, передвигаться самостоятельно экс-президент не мог. «Он очень слаб, заторможен в связи с принятыми успокоительными медицинскими препаратами», — рассказал Гвамария.

Адвокат добавил, что Саакашвили не пытался оказывать сопротивление во время конвоирования из больничной палаты в камеру, так как находился в инвалидной коляске. «Завтра он сделает важные заявления», — отметил юрист.

О переводе Саакашвили из госпиталя обратно в тюрьму 30 декабря сообщила его девушка Елизавета Ясько. Ей не передали информацию о его состоянии здоровья. Ранее она утверждала, что у политика начались проблемы с памятью и развились заболевания, которые могут привести к инвалидности.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. На родине его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. 20 ноября бывший президент прекратил голодовку, которую держал 50 дней, когда власти выполнили его требование о переводе из тюремной больницы в госпиталь.