В США оценили возможность повторения перестройки в России

Россия вынесла экономические уроки из распада СССР. Так эксперты по России в США Майкл Кофман и Роберт Конноли в своей статье для издания Foreign Affairs оценили возможность повторения перестройки в РФ.

Как подчеркивают авторы, сейчас многие ключевые характеристики российской экономики и российской экономической политики отражают стремление руководства не допустить повторения печального советского опыта. Издание также приводит слова российского экономиста Сергея Гуриева.

Он заявил, что макроэкономическая политика России намного более консервативна, чем раньше, инфляция находится под контролем, имеются большие резервы, бюджет сбалансирован, а внешний долг отсутствует.

Аналитики считают, что Россия смогла укрепиться в конкуренции с США, и ее экономика оказалась не слабым местом, а надежным элементом. Благодаря этому в том числе удалось выстоять в условиях введенных Западом санкций.

Ранее первый президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что роковыми факторами, разрушившими перестройку в СССР, стали Беловежские соглашения и путч, предпринятый Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП). По мнению Горбачева, срыв перестройки изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования.