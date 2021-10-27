Горбачев рассказал о разрушивших перестройку и СССР «двух ударах»

Роковыми факторами, разрушившими перестройку в СССР, стали Беловежские соглашения и путч, предпринятый Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), об этих «двух ударах» рассказал в письме в преддверии всероссийской конференции «Ветер перестройки» первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, сообщает Znak.

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По мнению Горбачева, срыв перестройки изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования. «Сводить итоги перестройки к распаду Союза — большая ошибка, искажающая представления людей об истории страны», — пояснил первый президент СССР.

Он настаивает на исторической правоте перестройки, однако признает, что тогда были сделаны некоторые ошибки и существовали заблуждения. Горбачев считает, что сумел покончить с системой, которая сковывала развитие страны. Советский лидер также отметил, что ему удалось прекратить холодную войну и гонку вооружений.

Он полагает, что эти достижения и в настоящее время имеют непреходящее значение. Конференция «Ветер перестройки» состоится в Санкт-Петербурге 28-30 октября.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.

Ранее первый президент СССР назвал присуждение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову хорошим событием.