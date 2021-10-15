Лукашенко заявил о принудительном развале СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал распад СССР принудительным развалом. С таким заявлением он выступил на заседании Совета глав государств СНГ, которое проводится в режиме видеоконференции, передает БЕЛТА.

«Существуют разные точки зрения о прекращении существования Советского Союза, а если точнее, то его принудительного развала. Мое отрицательное отношение к этим событиям всем хорошо известно», — сказал Лукашенко.

При этом он счел формирование СНГ верным решением. «В той критической ситуации создание такого интеграционного купола, укрывшего бывшие союзные республики от хаоса и экономического коллапса, было, скорее всего, верным решением», — отметил Лукашенко.

По его словам, за 30 лет СНГ прошло непростой путь и стало региональной организацией, признанной международным сообществом.

В августе Лукашенко обвинил экс-президента России Бориса Ельцина и первого президента СССР Михаила Горбачева в крушении Советского Союза. Он заявил, что Ельцин и Горбачев перенесли личную неприязнь и борьбу за власть на всю страну.