Шушкевич рассказал о потере Белоруссией независимости

Белоруссия не обладает реальной независимостью от России. Об этом бывший председатель Верховного Совета республики Станислав Шушкевич заявил в беседе с «Газетой.Ru».

В потере независимости он обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Мы абсолютно не чувствуем независимость от России. Наоборот, даже если наш [президент] на словах против чего-то, в итоге он все делает, как того хочет Россия», — подчеркнул Шушкевич.

По его словам, в 1991 году после подписания Беловежских соглашений Советский Союз «перестал официально накладывать свои лапы» на Белоруссию, однако с 1994 года ее суверенитет «губится стараниями Лукашенко». Вместе с тем бывший белорусский лидер добавил, что принципы демократии нарушаются во всех республиках бывшего СССР, кроме Украины, Молдавии и прибалтийских стран.

Ранее Шушкевич раскритиковал действующего президента Белоруссии за «мерзопакостное правление» и заявил, что положение дел в стране сейчас хуже, чем было при Советском Союзе. По его мнению, к этому привел захват власти в республике «КГБшной олигарховской хунтой» и поддержка нынешнего белорусского руководства со стороны России.