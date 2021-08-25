Шушкевич раскритиковал власти Белоруссии и вспомнил об СССР

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич раскритиковал власти страны и сравнил положение дел в ней с тем, что было при СССР. Об этом он высказался в беседе с «Газетой.Ru».

Шушкевич вспомнил, что после получения Белоруссией независимости в 1991 году у руководства республики были «большие надежды». «И все развивалось как надо, пока власть не захватила КГБшная олигарховская хунта. И теперь у нас хуже, чем в бывшем Советском Союзе. То есть мы говорим одно, а делаем другое», — заявил он.

Политик назвал правление президента Белоруссии Александра Лукашенко «мерзопакостным» и подчеркнул, что ключевую роль в сохранении власти в руках нынешнего главы республики сыграла Россия.

В прошлом году Шушкевич призывал Лукашенко подать в отставку. По его словам, действующий белорусский президент уже несколько лет узурпирует власть в стране. Он также обратил внимание на проблемы в экономике Белоруссии и удивился тому, сколько людей вышло на акции протеста против руководства республики.