Онколог опроверг информацию о связи коронавируса и рака

Информации о том, что существует связь между коронавирусной инфекцией и возникновением злокачественных новообразований, нет. При этом на фоне пандемии стали чаще фиксировать рак легких, так как больше людей обследуют органы дыхания. Об этом сообщил директор ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди, его цитирует ТАСС.

«У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А вот то, что благодаря пандемии мы стали чаще выявлять рак легкого на ранней стадии, — факт», — подчеркнул специалист.

Однако он опроверг мысль о том, что это связано с заболеванием. По словам врача, это объясняется тем, что больше людей стало делать компьютерную томограмму легких, опасаясь пневмонии.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что у россиян, перенесших коронавирус, может развиться онкология легких и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По ее словам, у перенесших COVID-19 в легочной форме стали наблюдать развитие воспалительных заболеваний. Соломатина считает, что это может запустить процесс возникновения онкологии.