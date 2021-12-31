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Заключенные поучаствовали в конкурсе снежных фигур и выиграли сладкие подарки

В ГУФСИН по Свердловской области рассказали о конкурсе снежных скульптур в колониях

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В уральских колониях и СИЗ проходят мероприятия, посвященные Новому году, пишет екатеринбургский «МК» со ссылкой на пресс-службу главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (ГУФСИН).

Так, в исправительной колонии №3 в Краснотурьинске провели конкурс снежных скульптур на новогоднюю тематику. Его выиграл отряд, сделавший трехметровую фигуру тигра. Теперь победителям дадут сладкие подарки.

Прошел похожий конкурс и в колонии №62 в Ивделе: там работы заключенных поместили у городской елки, а победителей решили поощрить дополнительными правами. Кроме того, в колонии №46 в Невьянске устроили состязание на лучшее новогоднее оформление отряда.

В конце декабря в УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказали, что обнаружили в одной из колоний для женщин заключенную, похожую на немецкую актрису Марлен Дитрих: в честь 120-летия со дня рождения артистки в учреждении специально провели конкурс двойников. Осужденные подбирали наряды и макияж на основе старых снимков Дитрих. Первое место заняла участница по имени Виктория: жюри сочло, что она максимально близко изобразила образ актрисы.

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Платон Щукин
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