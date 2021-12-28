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В российской колонии нашли двойника Марлен Дитрих

Заключенная заняла первое место в конкурсе двойников Марлен Дитрих в колонии Ленобласти

Фото: УФСИН по Петербургу и Ленобласти

В российской исправительной колонии для женщин нашли заключенную, похожую на немецкую актрису Марлен Дитрих. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В честь 120-летия со дня рождения артистки в женской колонии № 2 в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области состоялся конкурс ее двойников. В рамках состязания осужденные подбирали наряды и макияж на основе старых снимков Дитрих.

Первое место заняла заключенная Виктория. Жюри посчитало, что именно она максимально близко изобразила образ по заданию.

Мария Магдалена Дитрих — немецко-американская актриса, певица и секс-символ эпохи. Знаменитость родилась 27 декабря 1901 года в Берлине и обрела мировую славу, сыграв в фильмах «Голубой ангел», «Дьявол — это женщина», «Свидетель обвинения» и других. Еще при жизни Дитрих стала легендой, оказав большое влияние на моду и женское сознание.

В ноябре жительница Москвы прославилась в соцсетях из-за внешнего сходства с американской актрисой Скарлетт Йоханссон. В настоящий момент на аккаунт 25-летней Екатерины Шумской в TikTok подписаны более 10 миллионов человек. Ролики, на которых блогерша демонстрирует свою внешность и переодевается в образы героинь Йоханссон из фильмов про супергероев, ежедневно набирают сотни тысяч просмотров.

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Дина Васильева
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