В российской колонии нашли двойника Марлен Дитрих

В российской исправительной колонии для женщин нашли заключенную, похожую на немецкую актрису Марлен Дитрих. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В честь 120-летия со дня рождения артистки в женской колонии № 2 в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области состоялся конкурс ее двойников. В рамках состязания осужденные подбирали наряды и макияж на основе старых снимков Дитрих.

Первое место заняла заключенная Виктория. Жюри посчитало, что именно она максимально близко изобразила образ по заданию.

Мария Магдалена Дитрих — немецко-американская актриса, певица и секс-символ эпохи. Знаменитость родилась 27 декабря 1901 года в Берлине и обрела мировую славу, сыграв в фильмах «Голубой ангел», «Дьявол — это женщина», «Свидетель обвинения» и других. Еще при жизни Дитрих стала легендой, оказав большое влияние на моду и женское сознание.

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