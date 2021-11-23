Россиянка прославилась в сети из-за внешности Скарлет Йоханссон

Жительница Москвы прославилась в соцсетях из-за внешнего сходства с американской актрисой Скарлет Йоханссон. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В настоящий момент на аккаунт 25-летней Екатерины Шумской в TikTok подписаны более 10 миллионов человек, а ее видео в общей сложности набрали 182,8 миллиона лайков. Ролики, на которых блогерша демонстрирует свою внешность и переодевается в образы героинь Йоханссон из фильмов про супергероев, ежедневно набирают сотни тысяч просмотров.

Россиянка рассказала, что первыми называть ее двойником знаменитости начали одноклассники. После окончания школы она не знала, как извлечь выгоду из своего сходства с голливудской актрисой, поэтому начала работать менеджером по продажам в строительной компании в Майкопе.

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По словам Шумской, ее не устраивала заработная плата, в связи с чем она приняла решение переехать в Москву ради модельной карьеры, несмотря на отсутствие поддержки со стороны родственников. «Родители были против моего переезда, поскольку они не хотели, чтобы я отказывалась от стабильной работы», — пояснила россиянка.

В заключение героиня материала отметила, что на данный момент ее доход в разы превышает зарплату на прошлом рабочем месте. «Профессии косплейщика не существует в России, поэтому я бы хотела временно жить в других странах, чтобы заниматься своим любимым делом», — подчеркнула Шумская.

В ноябре другая женщина стала известной в соцсетях из-за внешности Беллы Хадид. 20-летняя Нели Эйд (Nely Ayd), работающая в индустрии кейтеринга, набрала аудиторию в TikTok в 37 тысяч человек. По словам звезды, ее популярность не выходит за пределы соцсетей, и незнакомцы никогда не останавливают ее на улице, путая с моделью.