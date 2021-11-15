Женщина прославилась в сети из-за внешности Беллы Хадид

Жительница Германии прославилась в TikTok из-за внешнего сходства с американской супермоделью Беллой Хадид. Об этом сообщает The Sun.

В настоящий момент на аккаунт 20-летней Нели Эйд (Nely Ayd), работающей в индустрии кейтеринга, подписаны 37,6 тысячи человек. Видео, на которых женщина демонстрирует свою повседневную жизнь, а также процедуры по уходу за кожей, набирают десятки тысяч просмотров, поскольку пользователи соцсети считают ее двойником Хадид.

«Люди атакуют мой директ и комментарии прямых эфиров. По их мнению, я — ее [Беллы Хадид] точная копия. Я в свою очередь не считаю, что наши лица идентичны, — поделилась героиня материала. — Меня часто спрашивают, делала ли я пластические операции. Нет, ни одной».

По словам Эйд, ее популярность не выходит за пределы соцсетей, и незнакомцы никогда не останавливают ее на улице, путая с моделью. «Я мечтаю встретиться с Хадид в реальной жизни и сделать совместное фото. Было бы интересно на него взглянуть», — заключила она.

В августе пользователи TikTok обнаружили в соцсети русскоязычную девушку, похожую на американскую поп-певицу Билли Айлиш. Автор, имя которой неизвестно, разместила на платформе всего несколько роликов. На кадрах она демонстрировала внешность вблизи с разных ракурсов под треки российских и иностранных исполнителей. Благодаря сходным чертам лица — крупным глазам и губам, небольшому носу и светлым волосам — юзеры прозвали тиктокершу двойником Билли Айлиш.