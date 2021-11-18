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Известную телезвезду перепутали с Кейт Миддлтон

Создатели фан-аккаунта Кейт Миддлтон перепутали герцогиню с телезвездой Джорджией Лав
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Фото: @georgiealove

Известную австралийскую телезвезду Джорджию Лав (Georgia Love) перепутали в сети с герцогиней Кембриджской Кэтрин. Об этом стало известно из сторис, опубликованных на странице знаменитости в Instagram.

Участница реалити-шоу The Bachelorette Australia нашла свою собственную фотографию в фан-аккаунте Кейт Миддлтон. На размещенном в сети кадре Лав запечатлена крупным планом без макияжа в кожаной куртке, солнцезащитных очках и шляпе. Выяснилось, что создатели сообщества приняли женщину за жену принца Уильяма.

«Уточняю, что это я, но, к сожалению, я не герцогиня Кембриджская», — пояснила она. Вдобавок австралийка пошутила, что теперь готова продать головной убор любому желающему, который обратится с подобным предложением в директ.

В апреле появилась информация о двойнике Кейт Миддлтон, которая сумела разбогатеть на внешнем сходстве с герцогиней. Австралийка Габриелла Дуглас (Gabriella Douglas) рассказала журналистам, что начала пародировать члена королевской семьи девять лет назад, когда прохожие начали «узнавать» ее на улицах.

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