Россиян призвали отказаться от сладкого в новогоднюю ночь

Врач-гастроэнтеролог многопрофильной клиники «Алодерм» Юлия Мачнева в беседе с РИА Новости призвала россиян отказаться от употребления сладкого за столом в новогоднюю ночь.

«Правильное решение — устроить чаепитие как отдельный прием пищи, причем на следующий день. Потому что десерты — максимально тяжелая для пищеварения смесь жиров и углеводов», — пояснила специалист.

Однако если десерты все же будут за новогодним столом, то лучше употреблять приготовленные своими руками, а не купленные в магазине. Например, заводские торты часто содержат трансжиры, пальмовые масла, эмульгаторы и консерванты. «Но если это неизбежно, и мама или бабушка в ожидании дегустации ее торта, то положите себе самый маленький кусочек, и заешьте его клетчаткой», — сказала Мачнева.

Также гастроэнтеролог рекомендует после застолья выйти на прогулку, дабы «десерт был потрачен на энергию».

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева рассказала, как избежать переедания в новогоднюю ночь. Она призвала россиян садиться за новогодний стол сытыми. Диетолог назвала это условие способом избежать переедания на Новый год, поскольку людям будет проще контролировать свое пищевое поведение.