На Темзе проведут спецоперацию из-за угрозы образования гигантского цунами

Британский флот проведет спецоперацию и «обезвредит» дно Темзы от 1,4 тысячи тонн взрывчатки, оставшейся после Второй мировой войны, из-за угрозы появления гигантского цунами, пишет The Sun.

Сухогруз с боеприпасами из США SS Richard Montgomery затонул в устье реки 77 лет назад. С тех пор находящиеся внутри бомбы угрожали населению. Их мощности хватило бы на образование в Темзе пятиметровой волны, которая принесет массовый ущерб и вызовет гибель людей.

Согласно последнему исследованию министерства транспорта страны, в случае взрыва появится столб из воды и обломков шириной 300 метров и высотой три километра. По мнению экспертов, цунами может затопить город в северной части графства Кент — Ширнесс — и 11 тысяч его жителей. Подробные исследования затонувшего корабля проводятся с 2002 года.

Перед группой экспертов по обезвреживанию бомб, обученных специальным методам работы под водой, поставили задачу обезопасить затонувший в 1944 году корабль. Им предстоит разобрать торчащие из воды мачты, которые могут задеть другие судна. Работы начнутся в июне 2022 года и продлятся два месяца. На данный момент зона около затонувшего судна является запретной.

Ранее в реке Каме близ села Хохловка в Пермском крае нашли затонувшее сотни лет назад судно. Приблизительно его можно датировать XVII–XIX веками.