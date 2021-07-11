В российской реке нашли затонувшее сотни лет назад судно

В России нашли парусно-гребное судно, затонувшее столетия назад. Об этом сообщил РИА Новости начальник Камской археологической экспедиции Пермского госуниверситета Григорий Головчанский.
Он добавил, что старинное судно было обнаружено на глубине более 20 метров в реке Каме близ села Хохловка в Пермском крае. Его размеры составляют примерно 25 метров в длину и пять в ширину. Определить степень сохранности объекта археологи пока не могут. Однако уже запланированы повторные погружения осенью, чтобы точнее определить состояние корабля и решить вопрос о его музеефикации.
«Пока объект изучался преимущественно с помощью оборудования. На данном этапе можно сказать, что судно использовалось для транспортировки грузов. Приблизительно его можно датировать XVII–XIX веками. Делать более точные выводы пока рано. Мы находимся в начале исследования», — заявил Головчанский. Он подчеркнул, что решение о поднятии судна из воды еще не принято, так как неизвестно, возможно ли осуществить это технически, сохранив объект в целостности.
Отмечается, что судно нашли сотрудники Уральского центра подводных исследований и Камской археологической экспедиции при Пермском государственном научно-исследовательском университете. Находка произошла в рамках программы по обследованию акватории Пермского края для постановки на учет находящихся под водой объектов культурного наследия.