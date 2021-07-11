В российской реке нашли затонувшее сотни лет назад судно

В России нашли парусно-гребное судно, затонувшее столетия назад. Об этом сообщил РИА Новости начальник Камской археологической экспедиции Пермского госуниверситета Григорий Головчанский.

Материалы по теме Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири

Он добавил, что старинное судно было обнаружено на глубине более 20 метров в реке Каме близ села Хохловка в Пермском крае. Его размеры составляют примерно 25 метров в длину и пять в ширину. Определить степень сохранности объекта археологи пока не могут. Однако уже запланированы повторные погружения осенью, чтобы точнее определить состояние корабля и решить вопрос о его музеефикации.

«Пока объект изучался преимущественно с помощью оборудования. На данном этапе можно сказать, что судно использовалось для транспортировки грузов. Приблизительно его можно датировать XVII–XIX веками. Делать более точные выводы пока рано. Мы находимся в начале исследования», — заявил Головчанский. Он подчеркнул, что решение о поднятии судна из воды еще не принято, так как неизвестно, возможно ли осуществить это технически, сохранив объект в целостности.

Отмечается, что судно нашли сотрудники Уральского центра подводных исследований и Камской археологической экспедиции при Пермском государственном научно-исследовательском университете. Находка произошла в рамках программы по обследованию акватории Пермского края для постановки на учет находящихся под водой объектов культурного наследия.

