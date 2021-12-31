Китай пообещал сохранять международный порядок вместе с Россией

Пока Китай и Россия вместе, международный порядок не будет нарушен, считает глава МИД КНР Ван И. Его слова приводит Telegram-канал «Китайская угроза».

Он также пообещал, что Москва и Пекин не позволят справедливости в мире рухнуть, а гегемонизму — победить. Это делает отношения между сторонами образцом для всего мира, особенно в сфере борьбы с пандемией COVID-19.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что на протяжении 2021 года главы стран Владимир Путин и Си Цзиньпин поддерживали связь, и в том числе благодаря этому отношения между странами остаются стабильно крепкими и доброжелательными.

Ранее также сообщалось, что Москва и Пекин обсуждают попытки Запада вмешаться в дела других стран и «вбить клин» между российской и китайской сторонами.