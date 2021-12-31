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Банкирша перечислила простые способы выявления фальшивых купюр

Банкирша Позднышева: выявить фальшивые купюры помогут водяной знак и защитная лента

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Чтобы отличить поддельную купюру от настоящей, прежде всего, надо обратить внимание на качество бумаги, заявила начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева, пишет агентство «Прайм».

Банкирша напомнила, что рублевые и долларовые банкноты сделаны из хлопка. В американскую валюту, кроме хлопка, добавляют лен, поэтому основа у них более волокнистая и отличается от обычной бумаги. Специалист рекомендовала изучить защитные элементы, которые существуют во всех денежных знаках мира, и некоторые видны невооруженным глазом.

На рублях это водяной знак и защитная лента. «Последняя при взгляде на просвет должна быть сплошной, даже если на поверхности купюры видны только ее фрагменты», — перечислила простые способы выявления фальшивых купюр Позднышева. Еще один элемент, который поможет найти фальшивку, это муар. Если наклонить банкноту, в определенном месте проявятся разноцветные радужные полосы.

Ранее вице-президент QBF Максим Федоров отметил, что лучший способ выявить подделку — досконально сравнить ее с оригиналом: под разными углами, с разным освещением, проверять тактильно, обращать внимание на различия в водяных знаках и микротексте.

Алия Шарафутдинова
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