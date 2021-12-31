Врач оценил вред съеденной под бой курантов бумажки с новогодним желанием

Съеденная под бой курантов бумажка с новогодним желанием вреда здоровью не нанесет, оценил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По словам врача, хотя бумага не является съедобным продуктом, однако в небольшом количестве и раз в год она не нанесет вреда здоровью. «Главное, чтобы загаданное желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму», — сказал специалист, посоветовав взять маленький и неокрашенный клочок бумаги. Он отметил, что желательно писать простым карандашом, так как в цветной бумаге и в чернилах могут содержаться неполезные красители.

При этом другая новогодняя традиция — смотреть телевизор во время застолья — это неполезно. «Прежде всего, потому, что человек, увлеченный происходящим в телевизоре, не замечает сигналов насыщения и может съесть большее количество пищи», — пояснил Тяжельников. Он напомнил, что в Новый год есть риск переесть.

Он также посоветовал бы не растягивать трапезу на всю ночь. Основной прием пищи лучше запланировать на обычное время ужина, то есть не голодать и не ждать курантов. Для встречи Нового года лучше оставить более легкие закуски.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева рассказала, как избежать переедания в новогоднюю ночь. Она призвала россиян садиться за новогодний стол сытыми. Диетолог назвала это условие способом избежать переедания на Новый год, поскольку людям будет проще контролировать свое пищевое поведение.