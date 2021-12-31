Названа дата выхода крупного обновления Windows

Первое крупное обновление ОС нового поколения от Microsoft выйдет летом 2022 года. Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты ссылаются на заявление Microsoft, согласно которому релиз первого масштабного апдейта для Windows 11 запланирован на вторую половину года. В мае должна выйти предварительная версия Windows 11 22H2, распространение полноценной публичной сборки намечено на лето. Журналисты назвали обновление Sun Valley 2.

Вместе с раскрытой датой стало известно, что в новой версии операционной системы будут исправлены наиболее заметные ошибки ОС. Также в Windows 11 появится полноценный ночной режим для всех программ, новые функции панели задач и виджеты на рабочем столе, обновление для встроенных программ, таких как «Блокнот» и Groove Music.

По слухам, в 2022 году Microsoft может сосредоточиться на выпуске специальной версии Windows для ARM-устройств. «Microsoft серьезно относится к Windows на ARM и с нетерпением ожидает появления платформы в 2023 году», — отметили авторы.

Также в будущем году в компании будут отмечать 10 лет продуктовой линейки Surface. «Подозреваем, что нехватка чипов отодвинет ряд запланированных девайсов серии Surface на вторую половину года», — говорится в материале.

Ранее журналисты издания Digital Trends рассказали, что вернуться на Windows 10 можно в течение 10 дней после установки Windows 11. В остальных случаях пользователь должен будет произвести чистую установку системы.