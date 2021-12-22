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Описан способ вернуться с Windows 11 на Windows 10

Журналисты назвали способом вернуться с Windows 11 на Windows 10 чистую установку ОС

Фото: Shutterstock

Чтобы откатиться с Windows 11 на Windows 10, нужно произвести чистую установку операционной системы. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Специалисты медиа отметили, что после использования вышедшей осенью Windows 11 многие потребители решили вернуться на предыдущую ОС, но испытывают в этом сложности. Авторы описали самый простой способ откатиться: вернуться на Windows 10 с помощью манипуляций в настройках системы. Для это нужно зайти в «Центр обновления Windows» и найти пункт «История обновлений».

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Затем пользователь должен раскрыть список с обновлениями и выбрать ОС, которая была установлена на компьютере. После этого следует нажать на кнопку «Вернуться на Windows 10» и подождать, пока процесс восстановления системы завершится.

Специалисты подчеркнули, что эта возможность присутствует в течение 10 дней после инсталляции Windows 11. «Если с момента обновления до Windows 11 прошло более 10 дней, то упомянутый выше метод не будет работать», — отметили авторы. В этом случае нужно зайти на страницу загрузки Windows 10, загрузить образ системы на чистый накопитель, вставить его в разъем ПК и запустить чистую установку с форматированием диска.

О возможности откатиться на Windows 10 в течение 10 дней летом рассказали представители Microsoft. Для сохранения всех системных настроек и файлов перед установкой пользователь должен будет совершить резервную копию данных.

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Андрей Ставицкий
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