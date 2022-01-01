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Финансист предсказала падение курса доллара

Финансист Степанова: курс доллара может упасть по отношению к валютам развивающихся стран

Фото: Pixabay

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова предсказала падение курса доллара в беседе с агенством «Прайм».

По словам финансиста, в долгосрочной перспективе положение доллара, вопреки позитивным прогнозам, связанным с повышением ставки ФРС, нестабильно. Степанова отметила, что доллар — ключевая мировая резервная валюта, которая всегда будет использоваться для наполнения инвестиционных портфелей. Однако после восстановления экономики от последствий пандемии курс доллара может упасть, особенно по отношению к валютам развивающихся стран, считает она.

Специалист заявила, что один из факторов, способных повлиять на падение доллара — эскалация конфликта между США и Китаем и Мексикой, которые являются основными партнерами Европы. Степанова назвала китайский юань потенциально возможной альтернативой доллару на мировом рынке.

Ранее аналитики назвали рубль одной из лучших валют развивающихся стран. В течение 2021 года он потерял в стоимости меньше, чем валюты-конкуренты. С начала года курс рубля по отношению к доллару снизился на 0,3 процента — с 74,4 до 74,65 рубля за доллар. Почти все остальные валюты развивающихся стран ослабли к доллару примерно на 6 процентов с начала года.

Марина Совина
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