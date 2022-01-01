Захарова рассказала о своем новогоднем наряде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, в чем она встречает Новый год.

Она отметила, что «наши западные партнеры очень любят российское импортозамещение», поэтому она празднует наступление Нового года в наряде, сделанном руками вологодских мастериц. В своем Telegram-канале она выложила фото, на котором она позирует в голубом платье с вышитым белым воротником.

Ранее Захарова показала, как в ее семье проходит подготовка к встрече Нового года. Она опубликовала фото приготовления праздничного блюда из утки, подписав его: «Готовим с [собакой] Симой новогоднюю утку». Кроме того, появилось видео, на котором официальный представитель МИД показывает членов своей семьи, готовящих блюда на кухне.