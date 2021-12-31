Захарова показала подготовку к встрече Нового года

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова показала в собственном Telegram-канале, как в ее семье проходит подготовка к встрече Нового года.

«Все замерло в ожидании обновления, и волшебный луч уже приступил к работе», — написала Захарова под фото комнаты в загородном доме.

Также она опубликовала фото приготовления праздничного блюда из утки, подписав его: «Готовим с [собакой] Симой новогоднюю утку».

Кроме того, Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором официальный представитель МИД показывает членов своей семьи, готовящих блюда на кухне.

