В Ингушетии обстреляли дом брата Евкурова

В Ингушетии неизвестные обстреляли частный дом, принадлежащий брату заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в сельском поселении Троицкое Сунженского района. На месте случившегося работает следственно-оперативная группа, пострадавших нет.

По предварительным данным, злоумышленники выстрелили по дому восемь раз и скрылись, они могут передвигаться на легковом автомобиле.

Telegram-канал Baza указывает, что одна из пуль попала в окно, остальные — в кирпичную стену дома. При этом стрельбу никто не заметил, поскольку в этот момент жильцы запускали фейерверки.

В конце декабря сообщалось об обстреле сына заместителя председателя правительства Чеченской Республики Вахида Усмаева в ходе дорожного конфликта в Ингушетии. 32-летний сын чиновника ехал домой на своем минивэне вместе с семьей, но в какой-то момент его попыталось обогнать другое авто, водитель которого вел себя странно. Усмаев-младший не захотел уступать дорогу, и в определенный момент оба водителя остановились на обочине, чтобы выяснить отношения.