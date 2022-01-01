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Раскрыто число участников марша в честь Бандеры в Киеве

Нацполиция Украины: в марше националистов в честь Бандеры приняли участие 3,5 тыс человек

Фото: РИА Новости

В Киеве около 3,5 тысячи человек приняли участие в факельном шествии в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Число участников марша раскрыла Нацполиция Украины на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что правоохранители не фиксировали нарушений правопорядка.

«Участие в них приняли около 3,5 тысячи граждан. Всего в государстве состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах. Публичный порядок и безопасность граждан обеспечивали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины», — отметили в Нацполиции.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что националистическое шествие на Украине демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведет бандеровская идеология. По его словам, «бандеровщина» является идеологической проказой, которая губит страну.

Акции в честь дня рождения лидера украинских националистов проходит в Киеве каждый год.

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Марина Совина
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