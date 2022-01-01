Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава Крыма назвал «бандеровщину» идеологической проказой

Глава Крыма Аксенов: в основе бандеровской идеологии лежат человеконенавистнические идеи
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов . Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что националистическое шествие на Украине демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведет бандеровская идеология. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «бандеровщина» является идеологической проказой, которая губит страну. Он заявил, что в ее основе лежат «человеконенавистнические и утопические» идеи. «По сути это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства», - отметил он.

Глава Крыма добавил, что нынешняя политика киевского режима основана на русофобии и недостижимых целях, среди которых возвращение полуострова в состав Украины.

Ранее в Киеве прошло факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Акции проходит в Киеве каждый год. В апреле 2021-го официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что масштабы и частота неонацистских акций на Украине растут и приобретают все более агрессивный характер. По ее словам, последователи нацистско-фашисткой идеологии остаются безнаказанными и получают поддержку властей.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ФХР рассказали подробности снятия с рейса российской молодежки
В Москве спасли привязанную к трансформаторной будке собаку
Глава Крыма назвал «бандеровщину» идеологической проказой
Одно из крупнейших предприятий Украины частично приостановило работу
Россияне заметили винную елку на улицах Москвы
Жириновский сообщил о новом запрете для кандидатов в президенты России
Сокращенным на работе россиянам разрешили досрочно выходить на пенсию
В Киеве начался марш в честь Бандеры
ЛНР сообщила о занятии украинскими военными школы в Донбассе
Чимаев намекнул на бой с чемпионом UFC
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter