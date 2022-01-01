Глава Крыма назвал «бандеровщину» идеологической проказой

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что националистическое шествие на Украине демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведет бандеровская идеология. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «бандеровщина» является идеологической проказой, которая губит страну. Он заявил, что в ее основе лежат «человеконенавистнические и утопические» идеи. «По сути это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства», - отметил он.

Глава Крыма добавил, что нынешняя политика киевского режима основана на русофобии и недостижимых целях, среди которых возвращение полуострова в состав Украины.

Ранее в Киеве прошло факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Акции проходит в Киеве каждый год. В апреле 2021-го официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что масштабы и частота неонацистских акций на Украине растут и приобретают все более агрессивный характер. По ее словам, последователи нацистско-фашисткой идеологии остаются безнаказанными и получают поддержку властей.