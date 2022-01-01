В Киеве начался марш в честь Бандеры

В Киеве проходит факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сторонники Бандеры начали собираться днем в парке Шевченко. Сначала они пели «Батько наш Бандера» и кричали «Никто не забыт и ничто не забыто», а потом обнажили сабли. При этом на главном плакате шествия изображен пылающий Кремль, а на его фоне — портрет Бандеры. Также участники мероприятия принесли плакат с призывом устроить «Нюрнберг-2 над жидовско-московским коммунизмом».

С бульвара Шевченко факелоносцы повернули на Крещатик, а оттуда на Институтскую. Также они планировали пройти по Банковой, где находится офис президента Украины Владимира Зеленского, однако там их встретили полицейские. Как указывает «Страна.ua», сторонники Бандеры планируют сначала помолиться, а затем закончить шествие.

Акции в честь дня рождения лидера украинских националистов проходит в Киеве каждый год. В апреле 2021-го официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что масштабы и частота неонацистских акций на Украине растут и приобретают все более агрессивный характер. По ее словам, последователи нацистско-фашисткой идеологии остаются безнаказанными и получают поддержку властей.