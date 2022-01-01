Учительница самоизолировалась в туалете самолета после положительного ПЦР-теста

В Чикаго учительница сделала ПЦР-тест в самолете и после его результата самоизолировалась в туалете, сообщает NY Post.

По информации издания, в середине полета Мариса Фотео почувствовала, что у нее болит горло. Женщина сама сдала ПЦР-тест в туалете, и он показал положительный результат на коронавирус. Она сразу же сообщила об этом бортпроводнице, которая предложила остаться в помещении, поскольку свободных мест в салоне не было. В итоге женщина провела там до четыре часа до приземления. Сообщалось, что ее отец и брат, которые сидели рядом, по прибытии сдали тесты и оказались здоровыми. Сейчас Фотео отбывает карантин в Рейкьявике.

Ранее врач-оториноларинголог Евгения Ларина заявила, что летать в самолете с насморком не рекомендуется, так как это может вызвать сильные головные боли и грозит другими неприятными последствиями. Если перелет нельзя отложить, медик посоветовала начать подготовку к нему с правильного выбора мест, сообщила она.