Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Учительница самоизолировалась в туалете самолета после положительного ПЦР-теста

В Чикаго женщина сдала ПЦР в туалете самолета и самоизолировалась там после результата

Фото: Pixabay

В Чикаго учительница сделала ПЦР-тест в самолете и после его результата самоизолировалась в туалете, сообщает NY Post.

По информации издания, в середине полета Мариса Фотео почувствовала, что у нее болит горло. Женщина сама сдала ПЦР-тест в туалете, и он показал положительный результат на коронавирус. Она сразу же сообщила об этом бортпроводнице, которая предложила остаться в помещении, поскольку свободных мест в салоне не было. В итоге женщина провела там до четыре часа до приземления. Сообщалось, что ее отец и брат, которые сидели рядом, по прибытии сдали тесты и оказались здоровыми. Сейчас Фотео отбывает карантин в Рейкьявике.

Ранее врач-оториноларинголог Евгения Ларина заявила, что летать в самолете с насморком не рекомендуется, так как это может вызвать сильные головные боли и грозит другими неприятными последствиями. Если перелет нельзя отложить, медик посоветовала начать подготовку к нему с правильного выбора мест, сообщила она.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россияне поделились своими ожиданиями от 2022 года
В Японии придумали вакцину от коронавируса с пожизненной эффективностью
Российские ученые нашли способ восполнить недостаток пресной воды
В российском городе в пять раз вырос курортный сбор
Учительница самоизолировалась в туалете самолета после положительного ПЦР-теста
Джонсон пообещал британцам максимально использовать возможности Brexit
Гинцбург дал привитым россиянам совет по поводу праздничной диеты
В подарок соседям на Новый год россиянка заменила почтовые ящики в подъезде
Ученые рассказали о негативном влиянии новогодних песен на психику
Макрон рассказал о приоритетах Франции во время председательства в Совете ЕС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter