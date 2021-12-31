Названа опасность авиаперелета с насморком

Летать в самолете с насморком не рекомендуется, так как это может вызвать сильные головные боли и грозит другими неприятными последствиями, заявила врач-оториноларинголог Евгения Ларина, пишет «Вечерняя Москва».

Если перелет нельзя отложить, медик посоветовала начать подготовку к нему с правильного выбора мест. «Не секрет, что лучшие места — ближе к носу. В начале самолета давление на носоглотку и барабанные перепонки гораздо меньше», — назвала она способ обезопасить себя. Перед посадкой в воздушное судно можно облегчить дыхание, используя сосудосуживающий спрей.

ЛОР-врач считает, что авиапассажирам стоит отдать предпочтение спреям, так как они действуют быстрее капель. В выборе препарата она призвала консультироваться со специалистом.

Для облегчения полета во время взлета можно рассасывать леденцы или жевать резинку. Это поможет выработать слюну, глотая которую, человек сгладит неприятные последствия от давления в ушах. В небе людям с насморком необходимо пить больше воды небольшими глотками.

Ранее стюардесса под ником taisacabincrew заявила, что опасно летать и пассажирам, страдающим насморком или отитом. Из-за смены давления при взлете и посадке могут лопнуть барабанные перепонки.