Путин заговорил на итальянском языке в «Вечернем Урганте»

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом на итальянском языке в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Новогодний выпуск вышел в субботу, 1 января, в виде музыкального фестиваля «Чао, 2021!».

Всю передачу ведущие и артисты разговаривали и пели на итальянском языке. В конце выпуска российский лидер выступил на фоне Колизея, его речь также сопроводили субтитрами.

«Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом!» — сказал Путин.

Также в этом выпуске ведущая Алла Михеева в шутку заявила о «домогательствах» коллеги Ивана Урганта. Представляя Михееву, Ургант назвал ее «роскошной, сексуальной, принцессой секса и наисексуальнейшей». После этого Михеева возмутилась: «Мне надоело, что вы объективизируете мое тело! Сейчас 21 век! Ваши комплименты можно расценивать как домогательства!»