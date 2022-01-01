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Путин заговорил на итальянском языке в «Вечернем Урганте»

Президент Путин поздравил всех с Новым годом на итальянском языке в «Вечернем Урганте»
Владимир Путин

Владимир Путин. Кадр видео: Первый канал

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом на итальянском языке в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Новогодний выпуск вышел в субботу, 1 января, в виде музыкального фестиваля «Чао, 2021!».

Всю передачу ведущие и артисты разговаривали и пели на итальянском языке. В конце выпуска российский лидер выступил на фоне Колизея, его речь также сопроводили субтитрами.

«Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом!» — сказал Путин.

Также в этом выпуске ведущая Алла Михеева в шутку заявила о «домогательствах» коллеги Ивана Урганта. Представляя Михееву, Ургант назвал ее «роскошной, сексуальной, принцессой секса и наисексуальнейшей». После этого Михеева возмутилась: «Мне надоело, что вы объективизируете мое тело! Сейчас 21 век! Ваши комплименты можно расценивать как домогательства!»

Марина Совина
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