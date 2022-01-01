Ведущая Первого канала заявила о «домогательствах» Урганта

Российская ведущая Алла Михеева в шутку заявила о «домогательствах» коллеги Ивана Урганта в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Новогодний выпуск вышел в субботу, 1 января, в виде музыкального фестиваля «Чао, 2021!». Передачу решили провести на итальянском языке и сопроводить русскими субтитрами.

В начале ведущий Джованни Урганти (Иван Ургант) исполнил песню «Три белых коня» в современной аранжировке и на итальянском языке. Затем он представил своих соведущих Алессандра Гуддини (Александр Гудков), Маттео Хрустальди (Дмитрий Хрусталев) и Аллегру Микеле (Алла Михеева).

Представляя Михееву, Ургант назвал ее «роскошной, сексуальной, принцессой секса и наисексуальнейшей», после чего она закричала: «Basta!» («Хватит»). Далее ведущая продолжила возмущаться, в это время в субтитрах появился текст: «Мне надоело, что вы объективизируете мое тело! Сейчас 21 век! Ваши комплименты можно расценивать как домогательства!»

«Это новая этика», — подчеркнул Ургант. После этого Хрусталев встал на колени, ведущие попросили прощения у Аллегры Микеле. «Что с вами? Я пошутила! Мы же в Италии. Делайте, что хотите!» — ответила она. Ургант отметил, что ведущая их напугала.

Передача продолжилась выступлениями известных российских артистов, которые также исполнили свои хиты на итальянском языке в других аранжировках.