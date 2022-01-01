Продавать путевки в России станет сложнее

В России вступили в силу изменения в закон «Об основах туристской деятельности» — с 1 января 2022 года в стране появился Единый федеральный реестр турагентов.

С 2022 года реализовывать туристские продукты разрешено только включенным в базу турагентам — таким образом, продавать путевки по России и за границу станет сложнее. Туроператоры смогут сами добавлять туда агентов, с которыми у них заключен договор. Кроме того, турагент обязан самостоятельно вносить в реестр данные о своих субагентах.

Отмечается, что включение в реестр бесплатное и обязательное. При непредоставлении или предоставлении ложных данных турагенту грозит административная ответственность. Исключить турагента из реестра может Ростуризм.

Ранее в декабре сообщалось, что в 2022 году курортный сбор для туристов в Сочи увеличится с 10 до 50 рублей. Соответствующие поправки в закон приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. На других территориях региона сбор повысится до 30 рублей.