Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Продавать путевки в России станет сложнее

В России появился Единый федеральный реестр турагентов, реализующих туристские продукты

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В России вступили в силу изменения в закон «Об основах туристской деятельности» — с 1 января 2022 года в стране появился Единый федеральный реестр турагентов.

С 2022 года реализовывать туристские продукты разрешено только включенным в базу турагентам — таким образом, продавать путевки по России и за границу станет сложнее. Туроператоры смогут сами добавлять туда агентов, с которыми у них заключен договор. Кроме того, турагент обязан самостоятельно вносить в реестр данные о своих субагентах.

Отмечается, что включение в реестр бесплатное и обязательное. При непредоставлении или предоставлении ложных данных турагенту грозит административная ответственность. Исключить турагента из реестра может Ростуризм.

Ранее в декабре сообщалось, что в 2022 году курортный сбор для туристов в Сочи увеличится с 10 до 50 рублей. Соответствующие поправки в закон приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. На других территориях региона сбор повысится до 30 рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Россияне поделились своими ожиданиями от 2022 года
В Японии придумали вакцину от коронавируса с пожизненной эффективностью
Российские ученые нашли способ восполнить недостаток пресной воды
В российском городе в пять раз вырос курортный сбор
Учительница самоизолировалась в туалете самолета после положительного ПЦР-теста
Джонсон пообещал британцам максимально использовать возможности Brexit
Гинцбург дал привитым россиянам совет по поводу праздничной диеты
В подарок соседям на Новый год россиянка заменила почтовые ящики в подъезде
Ученые рассказали о негативном влиянии новогодних песен на психику
Макрон рассказал о приоритетах Франции во время председательства в Совете ЕС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter