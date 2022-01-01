Облитая кислотой в Петербурге девушка впервые рассказала о своем состоянии

Облитая кислотой в Санкт-Петербурге девушка впервые прокомментировала свое состояние после выхода из комы. Слова 16-летней россиянки передает юноша, пострадавший вместе с ней, сообщает «КП-Петербург».

«Она чувствует себя хорошо. Оба глаза видят, но один хуже. Все понимает и осознает. Сейчас ее мучает неспокойный сон. В целом, как и у меня было, пока таблетки не выписали», — процитировал слова девушки он.

О произошедшем стало известно 11 декабря. 24-летний Даниил Кот (до смены имени — Даниял Талибов) подбежал к паре, гуляющей в центре города, после чего облил молодых людей кислотой. 16-летнюю девушку госпитализировали в тяжелом состоянии в детскую городскую больницу №1 и ввели в медикаментозную кому.

Позднее злоумышленник признался, что совершил преступление на почве ревности. На данный момент суд отправил его под арест на два месяца.