Гинцбург дал привитым россиянам совет по поводу праздничной диеты

Россиянам, которые привились от COVID-19 незадолго до новогодних праздников, стоит сделать упор на качественную белковую пищу. Такой совет дал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу и выработке антител. Гинцбург объяснил, что в вегетарианской диете аминокислот меньше, а антитела состоят именно из них, и их надо очень много. Он подчеркнул, что, наличие хороших аминокислот в организме, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков, таких как хорошо усвояемое мясо, рыба, поспособствует образованию антител.

Помимо этого, глава центра добавил, что диета с достаточным количеством белка в целом способствует улучшению настроения и тонуса человека.

Ранее Гинцбург высказался об опасности спиртного для россиян, недавно привитых от коронавируса. Он также напомнил, что не стоит злоупотреблять алкоголем. «Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <...> антителам, не помешают», — отметил глава центра Гамалеи.

