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Активисты разъяснили требование запретить концерт Тилля Линдеманна в России

Новосибирские активисты о Линдеманне: ни для кого не секрет, что идет ментальная война

Фото: Globallookpress.com

Российский активисты, выступившие за запрет концерта лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирской области, разъяснили свое требование. Об этом пишет «Подъем».

Представитель Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий сообщил, что организация намерена предотвратить потерю культурного суверенитета.

«Мне кажется, уже ни для кого не секрет, что идет ментальная война или по-другому — культурная экспансия. Два поколения за последние 30 лет уже обработаны. И это показывают соцопросы», — пояснил собеседник издания.

Квасницкий также назвал происходящее угрозой национальной безопасности и выступил за нравственную цензуру.

1 января стало известно о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку доводов общественников из Новосибирской области по поводу коцерта Линдеманна. Авторы обращения подчеркнули, что артист уже имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.

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Варвара Кошечкина
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