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Следственный комитет заинтересовался концертом Тилля Линдеманна в России

Глава СК Бастрыкин поручил проверить доводы из Новосибирской области о концерте Линдеманна

Фото: Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку доводов общественников из Новосибирской области, которые высказались резко против выступления лидера немецкой музыкальной группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об интересе ведомства сообщается на его официальном сайте.

Известно, что активисты попросили депутатов поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям» на законодательном уровне, а также обратиться в СКР по поводу намеченного на январь мероприятия с участием Линдеманна.

Авторы обращения подчеркнули, что артист уже имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов. Вдобавок они привели высказывание Бастрыкина — в интервью «Российское газете» он заявил о «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты» и которой необходимо дать отпор.

28 августа прошлого года стало известно о визите полицейских в гостиничный номер Линдеманна в Тверской области, в котором музыкант готовился к выступлению. Позднее в МВД заявили, что не имеют к вокалисту Rammstein претензий. Затем появилась информация о том, что полиция завела административное дело в отношении продюсера лидера Rammstein Анара Рейбанда, ему вменяли нарушение миграционного режима.

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Варвара Кошечкина
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