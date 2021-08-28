К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция

В Завидово под Тверью к лидеру Rammstein Линдеманну пришли полицейские

К лидеру немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который приехал в Россию, чтобы выступить на музыкальном фестивале, пришла полиция. На соответствующие фото в соцсетях обратил внимание Telegram-канал RT.

По информации очевидцев, артист в настоящее время находится в селе Завидово Тверской области. На размещенных в сети снимках виден сам Линдеманн, а также предположительно группа сотрудников правоохранительных органов.

Причина визита полицейский неизвестна. Официальных подтверждений информации пока нет.

При этом издание Baza пишет, что ночью силовики провели у солиста следственные мероприятия. По их итогам был задержан один из представителей Rammstein — после конфликта с представителями силовых структур.

Известно, что в ближайшее время фронтмен Rammstein должен был выступить на мероприятии в Твери. Вдобавок он будет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В дирекции мероприятия отметили, что музыкант «станет специальным гостем» и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

Линдеманн — автор поэтических сборников «Нож» (Messer), «В тихой ночи» (In stillen Nächten). Он сыграл в восьми фильмах и поучаствовал в создании саундтрека к картине Тимура Бекмамбетова «Девятаев». В рамках этого проекта Линдеманн записал кавер известной советской песни «Любимый город».