Эрмитаж обвинил фронтмена Rammstein в незаконном использовании экспонатов

Государственный Эрмитаж обвинил лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в незаконном использовании цифровых изображений из музея. Об этом сообщается в Telegram-канале культурного учреждения.

Утверждается, что Линдеманн использовал изображение интерьеров, а также предметов из собрания музея в коллекции NFT-токенов, которые были загружены на цифровой маркетплейс. Руководство Эрмитажа направило музыканту предостережение о нарушении лицензионной политики учреждения.

Отмечается, что во время съемки клипа на песню «Любимый город» Линдеманн подписал с музеем соглашение, в котором было указано, что рокер имеет право использовать изображение экспонатов Эрмитажа только в музыкальном видео.

В мае этого года сообщалось, что лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил снятый в Эрмитаже клип на песню «Любимый город», которую исполнил на русском языке. Действие музыкального мини-фильма происходит в стенах музея, где Линдеманн исполняет песню в сопровождении женского симфонического оркестра.