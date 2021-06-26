Вышла снятая в Москве короткометражка лидера Rammstein с Реввой в роли КГБ-шника

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил снятый в Москве короткометражный фильм Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). 22-минутная картина, в которой музыкант играет советского учителя, доступна на его канале на Youtube.

Режиссером фильма стал Сергей Грей. События картины разворачиваются в 1989 году и рассказывают о советском учителе немецкого языка Линдеманне Тилле Вернеровиче. В кадре исполнитель говорит по-русски. Жену учителя играет актриса Аглая Тарасова, а роль КГБ-шника, допрашивающего и избивающего Линдеманна, — комик и певец Александр Ревва.

По сюжету главного героя обвиняют в серии изощренных убийств его повзрослевших одноклассников, которые издевались над ним в школе. Маньяк в кадре оставляет у тел своих жертв фотографии, вырезанные из школьного альбома.

Ранее вышел клип с кадрами из короткометражки на одноименную песню и с таким же сюжетом.