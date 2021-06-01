Лидер Rammstein выпустил новый клип про пионеров с Реввой и плачущим Лениным

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). В ролике, опубликованном на YouTube, снялся российский актер, телеведущий и певец Александр Ревва.

Режиссером клипа стал Сергей Грей, который ранее уже сотрудничал с Реввой. Декорации и антураж видеоролика воссоздают эпоху позднего Советского Союза, а титр в начале сообщает, что зрители переносятся в Москву 1989 года.

Ревва в клипе сыграл капитана советской милиции, который устраивает допрос персонажу Линдеманна и избивает его. При этом главного героя ролика обвиняют в серии убийств своих бывших одноклассников, которые насмехались над ним в детстве. Также в клипе присутствуют такие герои, как пионеры, семейная пара и суд. В ролике демонстрируются примеры жестокого обращения детей со своими сверстниками.

Ранее лидер Rammstein показал тизер нового видеоклипа, снятого в России. 15-секундную нарезку кадров он опубликовал в своем Instagram. В трейлере ролика Линдеманна слышен бой курантов, а также запечатлена Красная площадь, бюст Владимира Ленина, плачущего кровавыми слезами, и допрос у сотрудника КГБ.