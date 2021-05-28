Лидер Rammstein показал в новом видеоклипе Ревву и плачущего кровью Ленина

@till_lindemann_official / Instagram

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн показал тизер нового видеоклипа, снятого в России. 15-секундную нарезку кадров он опубликовал в своем Instagram.

В трейлере очередного музыкального ролика Линдеманна слышен бой курантов, а также запечатлена Красная площадь, бюст Владимира Ленина, плачущего кровавыми слезами, и допрос у сотрудника КГБ. Его роль исполнил актер и комик Александр Ревва. Отмечается, что это далеко не первый клип исполнителя, снятый в России.

Ранее сообщалось, что Линдеманн исполнил композицию «Любимый город» на русском языке. Песня была написана автором Евгением Долматовским и музыкантом Никитой Богословским в 1939 году специально для фильма «Истребители», тогда ее исполнил певец Марк Бернес.