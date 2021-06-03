Лидер Rammstein обратился на русском языке к детям из клипа «Я ненавижу детей»

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн обратился на русском языке к детям, снявшимся в его новом клипе на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). Он опубликовал пост на своей странице в Instagram.

Линдеманн разместил фото со съемок, на котором он стоит на колене в окружении детей в советской форме.

«Хочу поблагодарить наших прекрасных детей за совместную работу над клипом. Это было круто!» — подписал он снимок по-русски. «Nein ich liebe sie! (Нет, я вас люблю! — прим. «Ленты.ру»), — добавил он.

Ранее сообщалось, что в клипе Линдеманна снялся российский актер, телеведущий и певец Александр Ревва. Он сыграл капитана советской милиции, который устраивает допрос персонажу Линдеманна и избивает его.

В апреле лидер Rammstein записал композицию на русском языке к выходу фильма «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. В подписи к клипу указано, что песня вошла в саундтрек к киноленте. Затем он выпустил снятый в Эрмитаже новый клип на песню