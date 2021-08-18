Лидер Rammstein выступит на Красной площади

Лидер групп Rammstein и Lindemann, немецкий вокалист Тилль Линдеманн станет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Музыкант выступит в центре Москвы в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию мероприятия.

В дирекции подчеркнули, что Линдеманн «станет специальным гостем» фестиваля «Спасская башня». Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября, уточнили организаторы события.

Линдеманн — автор поэтических сборников «Нож» (Messer), «В тихой ночи» (In stillen N chten). Он сыграл в восьми фильмах и поучаствовал в создании саундтрека к картине Тимура Бекмамбетова «Девятаев». В рамках этого проекта Линдеманн записал кавер известной советской песни «Любимый город».

Ранее лидер Rammstein выпустил снятый в Эрмитаже клип на советский хит «Любимый город». Музей при этом обвинил музыканта в незаконном использовании экспонатов, поскольку тот использовал изображения интерьеров и предметов из коллекции NFT-токенов, которые впоследствии разместил на цифровой маркетплейс.