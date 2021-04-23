Лев Лещенко оценил исполнение лидером Rammstein советского хита

Народный артист РСФСР Лев Лещенко высоко оценил кавер лидера немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна на советский хит «Любимый город» и сказал, что военные песни сейчас очень актуальны. Его слова передает «Газета.Ru».

«Это супер, что Rammstein сделали "Любимый город". Это моя любимая песня, я до сих пор пою ее на концертах. Это говорит о том, что военная песня сегодня нужна. Она создает нормальный нравственный фон, потому что, пока звучат эти песни, пока живы старики, у нас есть некая фантомная совесть», — высказался Лещенко.

Он добавил, что исполнение немцем советской песни не может вызывать негатив.

22 апреля фронтмен Rammstein выложил на YouTube кавер на песню советского исполнителя Марка Бернеса «Любимый город». Режиссер Тимур Бекмамбетов рассказал, что Линдеманн записал композицию к выходу его фильма «Девятаев» и сам предложил ее ему.