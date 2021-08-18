Лидеру Rammstein согласились дать российское гражданство

В Госдуме согласились дать российское гражданство лидеру немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я думаю, что предлагать ему ничего не надо. Россия — великая держава, и предлагаться кому-то она не должна. Но, если он захочет, мы будем рады видеть его среди нас», — сказала первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко. Она добавила, что в стране на всех хватит земли и богатства, ведь «Россия — широкая душа, щедрая».

Ранее сообщалось, что Линдеманн будет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В дирекции мероприятия отметили, что музыкант «станет специальным гостем» и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

Линдеманн — автор поэтических сборников «Нож» (Messer), «В тихой ночи» (In stillen Nächten). Он сыграл в восьми фильмах и поучаствовал в создании саундтрека к картине Тимура Бекмамбетова «Девятаев». В рамках этого проекта Линдеманн записал кавер известной советской песни «Любимый город».