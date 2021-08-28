На продюсера лидера Rammstein завели дело

Полиция завела административное дело в отношении продюсера лидера Rammstein Тилля Линдеманна Анара Рейбанда, сообщает «Интерфакс». Ему вменяется нарушение миграционного режима.

По данным источников агентства, Рейбанд приехал в Россию, чтобы заниматься организацией выступлений Линдеманна, однако целью поездки указал туризм.

В частности, продюсер должен был обеспечить выступление солиста Rammstein на фестивале в Тверской области, статус которого в настоящий момент неясен: организаторы заявляют о том, что он состоится, несмотря на выданное им предписание о недопустимости нарушения противоэпидемических мер.

Утром 28 августа стало известно о визите полицейских в гостиничный номер Линдеманна в Тверской области, в котором музыкант готовился к выступлению. Позднее в МВД заявили, что не имеют к вокалисту Rammstein претензий.

